L’ospedale Misericordia di Udine riceve un nuovo spirometro grazie a una donazione di Confartigianato. Il dispositivo verrà utilizzato negli ambulatori di Pediatria e Neonatologia, migliorando i controlli e le diagnosi sui piccoli pazienti. La direzione dell’ospedale ringrazia l’associazione per aver contribuito a potenziare le attrezzature a disposizione dei medici.

L’ ospedale Misericordia ha ricevuto una donazione destinata agli ambulatori di Pediatria e Neonatologia. Confartigianato Imprese Grosseto ha deciso anche per il 2026 di sostenere la sanità pubblica attraverso la fornitura di uno spirometro. Si tratta di uno strumento diagnostico utile per la valutazione della funzionalità polmonare e per la diagnosi delle principali patologie respiratorie, a supporto dell’attività clinica e della qualità dell’assistenza offerta ai pazienti più piccoli. La donazione raddoppia la risposta che gli ambulatori pediatrici riescono a fornire alla comunità locale. "Nell’ambulatorio allergologico pediatrico - dichiara la direttrice del reparto, Susanna Falorni - questo strumento sarà utile per la diagnosi e il monitoraggio dell’asma. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Nuovo spirometro a Neonatologia. E’ un regalo di Confartigianato

Approfondimenti su Neonatologia Misercordia

L’Allergologia dell’ospedale Sant’Anna di Como si arricchisce di un nuovo spirometro portatile di ultima generazione, donato dall’associazione ALI Allergici Imenotteri OdV-Como.

Questa mattina al Policlinico di Modena si è svolta la consegna di uno spirometro di ultima generazione.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Neonatologia Misercordia

Argomenti discussi: Un nuovo strumento per la diagnosi di asma e allergie in età pediatrica; Contro asma e allergie pediatriche: il nuovo strumento donato all'ospedale Misericordia.

Un nuovo spirometro per il Policlinico grazie al Rotary Club Modena L. A. Muratori Lo strumento è stato consegnato al reparto di Malattie dell’apparato respiratorio diretto dal professor Enrico Clini... facebook