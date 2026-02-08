Nuovo Dall’Ara l’urbanista | Il Comune non deve stanziare un euro

Il futuro dello stadio Dall’Ara si decide in queste settimane. L’urbanista Gabriele Tagliaventi dice che il Comune di Bologna non deve spendere un euro per il restyling. Invece, deve favorire un investimento privato che trasformi l’area in una vera “città dello sport”. La questione resta aperta, mentre le parti cercano una soluzione che possa valorizzare il quartiere senza gravare sulle tasche pubbliche.

Il futuro del Dall’Ara è appeso a un bivio cruciale, con una ricetta chiara delineata dall’urbanista Gabriele Tagliaventi: il Comune di Bologna non dovrebbe investire un solo euro nel restyling dello stadio, ma piuttosto agire come catalizzatore per un investimento privato che possa trasformare l’area in una moderna “città dello sport”. Le sue parole, pronunciate in un contesto di dibattito acceso sulla destinazione del calcio bolognese, riaprono una questione che da decenni tormenta la città, tra necessità di ammodernamento e vincoli economici. L’architetto, che già nel 2009 aveva elaborato un progetto per una riqualificazione dell’area, sottolinea con forza la necessità di un approccio differente, che escluda l’utilizzo di fondi pubblici diretti per la ristrutturazione dell’impianto.🔗 Leggi su Ameve.eu

Gabriele Tagliaventi, architetto e urbanista, torna a parlare del nuovo Dall’Ara.

Il Comune di Bologna ha deciso di fermare i lavori di restyling dello stadio Renato Dall’Ara.

