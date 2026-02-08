Nuovi lavori alla rete idrica scattano divieti e senso unico alternato in due arterie del centro

Da ameve.eu 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

L’amministrazione comunale di Agrigento ha annunciato lavori urgenti sulla rete idrica. Da domani, in due vie del centro, entreranno in vigore divieti di sosta e senso unico alternato. La città si prepara a interventi che potrebbero causare disagi, ma sono necessari per migliorare un sistema vecchio e spesso problematico. I residenti sono invitati a pianificare gli spostamenti in anticipo.

Agrigento, Rete Idrica a Rischio: Lavori Imminenti e Disagi per la Città. L’amministrazione comunale di Agrigento si prepara a una fase di interventi significativi sulla rete idrica cittadina, un’infrastruttura considerata cruciale per il regolare approvvigionamento di acqua pubblica. A partire dal 9 febbraio, due arterie principali del centro urbano, via Nenni e via Empedocle, saranno teatro di lavori di ristrutturazione e automazione che comporteranno inevitabili modifiche alla viabilità, con l’introduzione di divieti di sosta e tratti a senso unico alternato. La decisione, comunicata il 7 febbraio 2026, mira ad affrontare le criticità strutturali che da tempo affliggono la rete idrica, ma solleva preoccupazioni riguardo all’impatto sulla quotidianità di residenti e automobilisti.🔗 Leggi su Ameve.euImmagine generica

