Nuovi lavori alla rete idrica scattano divieti e senso unico alternato in due arterie del centro

L’amministrazione comunale di Agrigento ha annunciato lavori urgenti sulla rete idrica. Da domani, in due vie del centro, entreranno in vigore divieti di sosta e senso unico alternato. La città si prepara a interventi che potrebbero causare disagi, ma sono necessari per migliorare un sistema vecchio e spesso problematico. I residenti sono invitati a pianificare gli spostamenti in anticipo.

Agrigento, Rete Idrica a Rischio: Lavori Imminenti e Disagi per la Città. L'amministrazione comunale di Agrigento si prepara a una fase di interventi significativi sulla rete idrica cittadina, un'infrastruttura considerata cruciale per il regolare approvvigionamento di acqua pubblica. A partire dal 9 febbraio, due arterie principali del centro urbano, via Nenni e via Empedocle, saranno teatro di lavori di ristrutturazione e automazione che comporteranno inevitabili modifiche alla viabilità, con l'introduzione di divieti di sosta e tratti a senso unico alternato. La decisione, comunicata il 7 febbraio 2026, mira ad affrontare le criticità strutturali che da tempo affliggono la rete idrica, ma solleva preoccupazioni riguardo all'impatto sulla quotidianità di residenti e automobilisti.

