Novara | +191 imprese nel 2025 un’oasi di crescita nel comparto alto-piemontese in lieve calo Servizi trainanti

Novara chiude il 2025 con 191 nuove imprese, un segnale positivo in un settore che fatica a crescere in tutta la regione. La città dimostra di saper resistere, trainata soprattutto dai servizi che continuano a spingere avanti il tessuto economico locale. Un dato che fa ben sperare, anche se il numero di imprese complessivo resta stabile o leggermente in calo nel resto dell’Alto Piemonte.

Il tessuto imprenditoriale novarese dimostra una resilienza incoraggiante, chiudendo il 2025 con un saldo positivo di 191 nuove imprese, un dato che contrasta con il lieve calo demografico che ha interessato l’intero comparto imprenditoriale dell’Alto Piemonte. Mentre altre province come il Verbano-Cusio-Ossola (VCO) registrano una contrazione, con un saldo negativo di 23 unità, Novara si distingue come un’eccezione virtuosa, sostenuta principalmente dalla dinamicità del settore dei servizi. I dati, resi noti dalla Camera di Commercio Monte Rosa Laghi, dipingono un quadro complesso e variegato dell’economia regionale, con luci ed ombre che delineano sfide e opportunità per il futuro.🔗 Leggi su Ameve.eu

Imprese Alto Piemonte, nel 2025 saldo positivo grazie a Novara(ANSA) - VERCELLI, 28 GEN - Nel 2025 la crescita del tessuto produttivo nell'Alto Piemonte è stata complessivamente marginale. Secondo i dati della Camera di commercio Monte Rosa Laghi Alto Piemonte, ... msn.com

Mercosur, i Giovani Imprenditori di CNVV: “Il fattore tempo è decisivo per la tenuta delle nostre imprese” https://www.buongiornonovara.com/mercosur-i-giovani-imprenditori-di-cnvv-il-fattore-tempo-e-decisivo-per-la-tenuta-delle-nostre-imprese/ facebook

Saldo debolmente positivo per le #imprese dell’Alto Piemonte nel 2025 grazie alla spinta di Novara e del settore dei servizi. ll tasso di crescita globale si attesta al +0,07%. Maggiori info su unioncamere.gov.it/sistema-camera… x.com