Reggio Calabria si sveglia ancora una volta con una brutta sorpresa. La stele dedicata a Norma Cossetto è stata vandalizzata, imbrattata e danneggiata da qualcuno che ha deciso di scagliarsi contro questa memoria. La città si ritrova di nuovo a vivere un gesto di vile intolleranza, che ha scosso la comunità e sollevato l’indignazione generale.

Vergogna a Reggio Calabria: deturpata ancora una volta la stele dedicata a Norma Cossetto. Fonte foto: Ersilia Cedro Reggio Calabria è costretta, ancora una volta, a fare i conti con un gesto vile e inaccettabile. La stele dedicata a Norma Cossetto, giovane martire istriana uccisa dai partigiani titini nel 1944 e simbolo della tragedia delle foibe, è stata nuovamente vandalizzata. Scritte rosse, volgari e offensive sono comparse sul muro adiacente, deturpando un luogo della memoria che la città custodisce con rispetto e senso civico. Un atto che non può essere liquidato come una bravata: è un attacco diretto alla storia, alla verità e alla dignità di una comunità che da anni si impegna per preservare la memoria delle vittime dell’odio ideologico. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com

© Gbt-magazine.com - Norma Cossetto, stele vandalizzata a Reggio Calabria

Approfondimenti su Norma Cossetto

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Norma Cossetto

