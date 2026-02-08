Nona arte in tavola con le ‘Pizzate fumettistiche’

Questa sera a Forlì torna l’appuntamento con le “Pizzate Fumettistiche”. L’evento riunisce appassionati e autori di fumetti in un momento di relax e condivisione, all’insegna della buona pizza e delle storie a fumetti. Un’occasione per incontrare i propri autori preferiti e scambiare due parole in un clima informale.

La Nona Arte si mette a tavola, letteralmente, a Forlì con il ritorno delle “Pizzate Fumettistiche”, un’iniziativa che unisce da tempo appassionati, esperti e autori del mondo del fumetto in un contesto informale e conviviale. L’appuntamento, ripreso dopo una pausa, si svolgerà presso la Fumettoteca Nazionale, un archivio di straordinaria importanza che custodisce oltre 57.000 documenti dedicati alla storia del fumetto italiano e internazionale, situata in via Curiel 51. L’intento è quello di creare un luogo di scambio e di discussione aperto a tutti, dai veterani del settore ai nuovi arrivati, con un particolare sulla scena fumettistica locale e sulle future iniziative culturali.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Forlì Pizzate Fumettistiche Con la Fumettoteca la Nona Arte si mette a tavola: tornano le 'Pizzate Fumettistiche' La Fumettoteca Nazionale di Roma riapre le sue porte alle 'Pizzate Fumettistiche'. A tavola con l’arte: convegno e visite su colture e cultura alimentare La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Forlì Pizzate Fumettistiche Argomenti discussi: Nona arte in tavola con le ‘Pizzate fumettistiche’; Con la Fumettoteca la Nona Arte si mette a tavola: tornano le 'Pizzate Fumettistiche'; Con la Fumettoteca la Nona Arte si mette a tavola: tornano le ‘Pizzate Fumettistiche’; Presto in uscita un fumetto sulla storia di Vasco Rossi. Nona arte in tavola con le ‘Pizzate fumettistiche’Torna l’iniziativa per esperti, volontari e semplici appassionati. msn.com Con la Fumettoteca la Nona Arte si mette a tavola: tornano le 'Pizzate Fumettistiche'La Fumettoteca Nazionale Alessandro Callegati 'Calle' con l'anno nuovo annuncia la ripresa delle sue storiche 'Pizzate-Birrate Fumettistiche' ... forlitoday.it Ne Il Salotto de Lo Scarabocchiatore avremo come ospiti BOMBA in due diverse serate I GRANDI MAESTRI DELLA NONA ARTE: Giampiero Casertano e Paolo Bacilieri. Non penso io debba aggiungere altro. Ad maiora semper!!! Qui il link per seguire le dirett facebook

