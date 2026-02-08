Non vengono fatti salire sul bus lontani dalla fermata | tre giovani spaccano a bottigliate il vetro

Tre giovani hanno rotto il vetro di un autobus Atac in via Cassia. Volevano salire sul bus lontani dalla fermata, ma l’autista non li ha fatti salire e loro si sono arrabbiati. Poi hanno iniziato a spaccare a bottigliate il vetro del mezzo. La scena si è svolta sotto gli occhi di altri passeggeri, che hanno chiamato la polizia.

Tre ragazzi hanno mandato in frantumi il vetro di un autobus Atac della linea 610 in via Cassia. Volevano salire sul mezzo lontani dalla fermata: quando l'autista non glielo ha concesso sono andati su tutte le furie.🔗 Leggi su Fanpage.it

