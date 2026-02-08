Non solo Goretzka | per il Milan spunta anche l’occasione McKennie I dettagli

Da pianetamilan.it 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il Milan guarda anche a Weston McKennie per rinforzare il centrocampo. Dopo aver sondato il terreno per Goretzka, i rossoneri si sono concentrati sul giocatore dello Schalke 04 come possibile alternativa. La società sta valutando se arrivare a una trattativa concreta, mentre il futuro di Luka Modric resta incerto e ancora da definire.

Il Milan si è mosso poco a gennaio, ma le cose potrebbero cambiare in estate. Se il Diavolo dovesse qualificarsi alla prossima edizione della Champions League, la rosa rossonera andrà allungata e rinforzata con colpi importanti sul calciomercato. Con l'incognita sul rinnovo di Modric (qui i dettagli), il club potrebbe essere alla ricerca di occasioni interessanti proprio a centrocampo. E perché non guardare al mercato dei futuri svincolati? LEGGI ANCHE: Zeroli, cambio radicale tra Monza e Juve Stabia: i numeri parlano chiaro. E il Milan sorride>>> Si è parlato molto del possibile interesse per Goretzka: il centrocampista tedesco dovrebbe lasciare il Bayern Monaco a fine stagione a parametro zero. 🔗 Leggi su Pianetamilan.it

non solo goretzka per il milan spunta anche l8217occasione mckennie i dettagli

© Pianetamilan.it - Non solo Goretzka: per il Milan spunta anche l’occasione McKennie. I dettagli

Approfondimenti su Calciomercato Milan

Ruben Neves Juve, spunta anche questa super occasione dall’Arabia Saudita! Potrebbe arrivare a prezzo scontatissimo: tutti i dettagli

Ruben Neves potrebbe presto cambiare maglia, con una possibile trattativa proveniente dall’Arabia Saudita.

Calciomercato, Tare lavora su più fronti per il Milan: spunta Maguire. E Goretzka …

Igli Tare sta seguendo attentamente diverse piste di calciomercato per il Milan, con l’obiettivo di rafforzare la squadra sia in vista della stagione attuale sia per il futuro.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Calciomercato Milan

Argomenti discussi: Dalle prossime mosse sul mercato a Modric, Maignan e non solo: Di Stefano, Goretzka sarebbe perfetto; ?Senesi per Gatti, Goretzka, Stankovic e futuro Vanoli: le news di oggi ?; Colpo di scena Goretzka: lascia il Bayern ma non ora; Mercato chiuso, ma si pensa già ai parametri zero: tutte le occasioni.

non solo goretzka perSenesi per Gatti, Goretzka, Stankovic e futuro Vanoli: le news di oggi | OneFootballLa Juventus continua a monitorare con attenzione Senesi: l’operazione - come raccontato da Alfredo Pedullà - è sul tavolo da tempo e affonda le radici già nello scorso giugno. Se la Juve decide di ... onefootball.com

non solo goretzka perIl Napoli non molla il colpo Goretzka: si accende un duello tutto italianoLeon Goretzka sarà uno dei pezzi pregiati del prossimo mercato estivo soprattutto considerando che lascerà il Bayern Monaco a parametro zero. Classe 1995, ovvero 31 anni appena compiuti, il centrocamp ... msn.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.