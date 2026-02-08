Non solo Goretzka | per il Milan spunta anche l’occasione McKennie I dettagli

Il Milan guarda anche a Weston McKennie per rinforzare il centrocampo. Dopo aver sondato il terreno per Goretzka, i rossoneri si sono concentrati sul giocatore dello Schalke 04 come possibile alternativa. La società sta valutando se arrivare a una trattativa concreta, mentre il futuro di Luka Modric resta incerto e ancora da definire.

Il Milan si è mosso poco a gennaio, ma le cose potrebbero cambiare in estate. Se il Diavolo dovesse qualificarsi alla prossima edizione della Champions League, la rosa rossonera andrà allungata e rinforzata con colpi importanti sul calciomercato. Con l'incognita sul rinnovo di Modric (qui i dettagli), il club potrebbe essere alla ricerca di occasioni interessanti proprio a centrocampo. E perché non guardare al mercato dei futuri svincolati? Si è parlato molto del possibile interesse per Goretzka: il centrocampista tedesco dovrebbe lasciare il Bayern Monaco a fine stagione a parametro zero.

Ruben Neves potrebbe presto cambiare maglia, con una possibile trattativa proveniente dall’Arabia Saudita.

Igli Tare sta seguendo attentamente diverse piste di calciomercato per il Milan, con l’obiettivo di rafforzare la squadra sia in vista della stagione attuale sia per il futuro.

