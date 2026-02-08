Non solo coccole fare i nonni fa benissimo al cervello e allontana il declino cognitivo

8 feb 2026

Essere nonni aiuta il cervello a restare attivo e giovane. Non è solo un ruolo fatto di merende e compiti, ma una vera palestra per la mente. Aiuta a mantenere le capacità cognitive e allontana il rischio di declino. I nonni si improvvisano spesso in educatori e assistenti, ma in realtà fanno molto di più: fanno bene al cervello.

Essere nonni non è solo un “lavoro” a tempo pieno fatto di merende, compiti e passaggi a scuola, ma rappresenta una vera e propria palestra per il cervello. Una recente ricerca condotta su quasi 3.000 nonni britannici ha svelato che accudire i nipoti agisce come uno scudo naturale contro l’invecchiamento della mente, migliorando in modo significativo la memoria e le capacità di linguaggio. I ricercatori hanno monitorato per sei anni un gruppo di persone con un’età media di 67 anni, sottoponendole a test periodici per valutare la fluidità verbale e la rapidità dei ragionamenti. I dati emersi sono entusiasmanti: chi è coinvolto attivamente nella vita dei nipoti ottiene risultati sistematicamente migliori rispetto ai coetanei che non svolgono questo ruolo. 🔗 Leggi su Cultweb.it

