Luca Barbareschi si trova di nuovo al centro delle polemiche, questa volta per i suoi debiti non pagati. L’attore e regista si mostra arrogante come sempre, anche quando si tratta di saldare i conti. Nei giorni scorsi, si è scontrato con Ranucci, il volto di “Report”, perché nel passare la linea per un collegamento ha citato solo il programma “Allegro ma non troppo”, senza fare il nome di Barbareschi. La situazione si fa tesa, mentre lui continua a mantenere un atteggiamento deciso e un po’ sopra

di Januaria Piromallo Sommerso da una montagna di debiti, ma arrogante e prepotente fino all’ultimo. Scazza con Ranucci, il totem del giornalismo d’inchiesta, perché nel passargli la linea ha solo citato il programma Allegro ma non troppo. Nome profetico visto come se la passa la Eliseo Entertainment, da Luca Barbareschi controllata al 100%. Delle sue “acque agitate”, prima che diventasse uno tsunami con il debitone di 40,2 milioni di euro, io sospettavo da un pezzo. I primi segnali li ho avuti tre anni fa. Dalla fine delle riprese del film The Palace di Roman Polanski, dove recito una piccola parte (praticamente me stessa) mando svariate email alla produzione Eliseo. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Non mi sorprendono i debiti di Luca Barbareschi: pure io aspetto ancora di essere pagata

Approfondimenti su Luca Barbareschi Debiti

Recentemente si è approfondita la situazione finanziaria delle società di Luca Barbareschi, che si trovano ad affrontare circa 40 milioni di euro di debiti tra banche e tasse.

La società di Luca Barbareschi, Eliseo Entertainment Spa, si trova in difficoltà finanziaria, con debiti superiori ai 40 milioni di euro.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Luca Barbareschi Debiti

Argomenti discussi: Blog | Prevost non mi sorprende: la guerra della Chiesa contro le donne non è mai finita; Andrews: il colpo al Villa Park è il simbolo della super stagione del Brentford; Mourinho senza filtri: 'Allenerei la Juve? Assolutamente sì'; Caso Samantha Castelli, tra accuse, indagini e fake news ecco la lettera distensiva di Giuseppe Li vecchi.

Russell: W17 non male, ma i rivali sorprendonoRussell ha spiegato che la W17 è stata guidata solo per tre giorni, un periodo troppo breve per trarre conclusioni definitive. Tuttavia, citando il team principal Toto Wolff, ha evidenziato che la ... it.blastingnews.com

MARKET DRIVER: perchè i ribassi dell'azionario europeo non sorprendono (Anthilia C.P.)MILANO (MF-NW)--Le prese di beneficio odierne sull'azionario europeo sorprendono poco Giuseppe Sersale, strategist di Anthilia Capital Partners Sgr, il quale puntualizza che: 1) La firma di questo ... milanofinanza.it

Rai3. . Il viaggio di Ulisse come viaggio dell'umanità intera. Andrea Pezzi ospite di Luca Barbareschi ad Allegro Ma Non Troppo. Online su #RaiPlay! facebook