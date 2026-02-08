Non deve elemosinare amore | i figli di Antonino a C’è posta per te fanno pace col padre ma non sono convinti

Antonino cerca di riavvicinarsi ai figli a C’è posta per te, ma i due ragazzi non sono ancora convinti. La busta si apre, ma la distanza resta evidente. I figli di Antonino non sembrano pronti a perdonare e continuano a mantenere le distanze. La puntata si conclude con un senso di insoddisfazione e ancora tante domande senza risposta.

