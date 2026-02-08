Non deve elemosinare amore | i figli di Antonino a C’è posta per te fanno pace col padre ma non sono convinti

Da fanpage.it 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Antonino cerca di riavvicinarsi ai figli a C’è posta per te, ma i due ragazzi non sono ancora convinti. La busta si apre, ma la distanza resta evidente. I figli di Antonino non sembrano pronti a perdonare e continuano a mantenere le distanze. La puntata si conclude con un senso di insoddisfazione e ancora tante domande senza risposta.

Antonino prova a ricucire il rapporto con i figli a C’è posta per te. La busta si apre, ma i due ragazzi non sembrano credere nella riconciliazione.🔗 Leggi su Fanpage.itImmagine generica

Approfondimenti su Antonino Figlia

C'è posta per te a Messina, Antonino cerca risposte dal padre dopo 8 anni di silenzio: "Sono cresciuto senza di te"

Antonino, cresciuto a Milano con la madre, cerca il padre che non sente da otto anni.

C’è Posta per Te, la rabbia di Antonino contro il padre: pubblico gelato. Cos’è successo

Nell’ultima puntata di C’è Posta per Te, si è verificato un acceso confronto tra Antonino e suo padre, che ha suscitato grande interesse tra i telespettatori.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.