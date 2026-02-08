Non c’è cosa peggiore dell’ira dei codardi | dopo le dimissioni Messina già in campagna

Dopo aver annunciato le sue dimissioni, Messina non si ferma. In poche ore, è tornato in azione, segno che non ha intenzione di mollare facilmente. La sua presenza in campagna dimostra che sta continuando a muoversi, anche se il suo passo non è più istituzionale. La città osserva, mentre lui si impegna a portare avanti le sue idee.

Non c’è stato neppure il tempo di archiviare l’annuncio delle dimissioni che Messina si è già rimessa in movimento. Altro che giorno dopo: la città è entrata immediatamente nella fase delle grandi manovre, quella in cui i segnali contano quanto le parole e ogni gesto pesa come un posizionamento.🔗 Leggi su Messinatoday.it Approfondimenti su Messina Campagna "Messina è ostaggio di De Luca", l'attacco della sinistra dopo le dimissioni del sindaco Basile Messina si trova di nuovo al centro delle polemiche dopo le dimissioni del sindaco Basile. Valentina Pitzalis, dopo il commento shock del presidente dell’Ordine dei Biologi parte la petizione che ne chiede le dimissioni Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento. Ultime notizie su Messina Campagna Argomenti discussi: Mauro Di Maggio: Non c'è cosa più bella di donare parole d'amore; Francesco Baccini: Dopo la canzone su Andreotti fui bandito dalla Rai. Sanremo? È mainstream, non lo guardo; La situazione a Gaza: gli aggiornamenti di EMERGENCY; Per Tutti Fenomeni non c’è complimento più grande di essere definito inattuale. Non c’è solo lo STEM: cosa sono e a cosa servono le discipline SCALENel dibattito contemporaneo sulla conoscenza, gli acronimi STEM (Science, Technology, Engineering and Mathematics - Scienze, Tecnologia, Ingegneria e Matematica) e STEAM (con l’aggiunta delle Arti) ... repubblica.it Porte chiuse… ma non troppo: cosa c’è dietro i test di BarcellonaBeatrice Frangione e Luca Preti commentano i test a porte chiuse di Barcellona, che tanto a porte chiuse non sono sembrati. Tra foto trapelate, ... oasport.it «Non ho ceduto Messina al centrodestra»: De Luca rompe il silenzio sulle dimissioni di Basile e svela patti, finanziamenti e strategie per la Sicilia. Scopri cosa c’è dietro le scelte che cambieranno il futuro della città facebook

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.