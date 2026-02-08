Nobel Pace Mohammadi condanna a 6 anni

L’Iran ha condannato a sei anni di carcere la premio Nobel per la pace Narges Mohammadi. La decisione è arrivata poche ore fa, scatenando nuove polemiche nel paese. Mohammadi, nota attivista per i diritti umani, si trova già in carcere da tempo e ora dovrà affrontare questa nuova sanzione. La condanna ha suscitato reazioni di protesta da parte di organizzazioni internazionali, che chiedono il suo rilascio immediato.

18.15 L'iraniana Narges Mohammadi, premio Nobel per la pace 2023, è stata condannata a sei anni di carcere in Iran. A comunicarlo il suo legale. Detenuta nel carcere di Evin a Teheran da quasi due mesi, ha cominciato lo sciopero della fame da tre giorni contro le condizioni della sua detenzione. E' stata condannata ripetutamente per "propaganda contro lo Stato" e "collusione contro la sicurezza nazionale" a causa del suo attivismo contro la pena di morte, l'hijab obbligatorio e per i diritti delle donne.🔗 Leggi su Servizitelevideo.rai.it

Argomenti discussi: Narges Mohammadi inizia lo sciopero della fame

