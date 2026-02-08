Nizza Monferrato l' ex fidanzato di Zoe | Al rifiuto l' ho colpita e gettata nel canalone

L’ex fidanzato di Zoe ha confessato di averla colpita e gettata nel canalone. Alex Manna, 19 anni di Montegrosso, ha ammesso di aver discusso con la ragazza e di averla colpita a pugni, poi di averla lasciata cadere nell’acqua. La tragedia si è consumata in un attimo, senza che nessuno potesse intervenire.

"Abbiamo discusso, l'ho colpita a pugni. L'ho lasciata cadere giù nell'acqua". Così Alex Manna, 19 anni, di Montegrosso, vicino ad Asti, ha confessato di avere colpito a morte Zoe Trinchero, la barista 17enne di Nizza Monferrato. La ragazza forse respirava ancora quando è finita nel canalone. Nella serata con amici, si erano appartati ricordando una loro vecchia storia. Lui ci aveva provato. Al rifiuto, l'ha picchiata, l'ha lasciata morire. Per poi raccontare una bugia agli amici, addossare la colpa del delitto a un nordafricano con problemi psichici. Scatenare un tentato linciaggio contro l'innocente.

