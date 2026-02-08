Niscemi frana | un uomo offre casa gratis allo sfollato stop alla speculazione sugli affitti

La frana che ha colpito Niscemi da quasi due settimane ha causato paura tra i residenti. Mentre le autorità cercano di gestire la situazione, un uomo del posto ha deciso di offrire la sua casa gratuitamente a uno degli sfollati, fermando così la spirale di speculazioni sugli affitti che si era creata. La solidarietà tra i cittadini emerge forte in un momento difficile.

La frana che da quasi due settimane tiene con il fiato sospeso Niscemi, un piccolo centro in provincia di Caltanissetta, ha scosso la comunità e messo a dura prova la resilienza dei suoi abitanti. In questo scenario di emergenza, dove la terra continua a franare e la precarietà è la norma, si leva un gesto di straordinaria umanità: Germano Bottini, 54enne originario di Niscemi ma residente a Cologno Monzese, ha messo a disposizione la sua casa, gratuitamente, a una famiglia di sfollati. Un atto spontaneo, dettato dall’indignazione per la speculazione che si sta abbattendo sulle famiglie colpite e dalla volontà di dare un esempio concreto di solidarietà.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Niscemi Frana

Sergio Cirrone, uno degli oltre mille sfollati a Niscemi, racconta di aver perso tutto dopo la frana che ha travolto la sua casa.

Il ministro Nello Musumeci annuncia che le aziende colpite dalla frana di Niscemi non dovranno più pagare mutui e altri debiti.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Ultime notizie su Niscemi Frana

Argomenti discussi: Frana a Niscemi, palazzina di tre piani crolla nel precipizio: era nella zona rossa; Niscemi, una frana con molte cause: dalla mancata prevenzione all’impianto fognario; Niscemi, la frana e i paragoni col Vajont che fanno infuriare Coletti la presidente del comitato sopravvissuti: Chi li fa sbaglia, si porti rispetto ai nostri morti; Frana Niscemi: richiesta contributi assistenza da 371 famiglie. Le persone sfollate sono 1606 - Droni completeranno monitoraggio domani.

Frana Niscemi, cos’è successo e perché emergenza non è finita/ L’allarme: in Sicilia a rischio 9 comuni su 10Frana Niscemi, due abitanti a Verissimo raccontano cos'è successo due settimane fa. La situazione in Sicilia, perché emergenza non è ancora finita ... ilsussidiario.net

Frana di Niscemi, il sindaco: Il disastro non è colpa della natura, l’uomo ha responsabilitàIl sindaco di Niscemi, Massimiliano Conti, intervistato dal Corriere della Sera, respinge l’idea che il disastro causato dalla frana sia dovuto esclusivamente alla natura, sottolineando responsabilità ... corrieretneo.it

"La frana a Niscemi non è stata causata dal maltempo" No Muos in corteo: "E' il risultato di anni... LEGGI L'ARTICOLO facebook

Questa sera nel @tg2000it delle ore 18.30: 1 #Niscemi, frana e paure 2 Tregua su #Kiev 3 Minaccia #Iran 4 Le materie della #Maturità 5 L’ora di #RenatoZero In diretta su #Tv2000 #30gennaio Direttore @vinmorgante x.com