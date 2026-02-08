Niscemi frana | oltre mille richieste di ricollocazione sfollati ancora in emergenza e soccorsi senza sosta

A Niscemi, la frana ha costretto più di mille persone a lasciare le loro case. Gli sfollati sono ancora in emergenza, e i soccorritori lavorano senza sosta. Mentre le operazioni di messa in sicurezza procedono lentamente, cresce il numero di richieste di ricollocazione. La situazione resta difficile e preoccupante per l’intera comunità.

La terra che trema a Niscemi ha lasciato a casa oltre mille persone, e ora, mentre le operazioni di messa in sicurezza procedono a rilento, un’onda di richieste di ricollocazione investe il piccolo centro del Nissano. Sono 1.032, secondo quanto comunicato dal sindaco Massimiliano Conti durante la riunione operativa di ieri sera, i cittadini che hanno presentato domanda di contributo per essere trasferiti in alloggi sicuri, lontani dalla zona rossa segnata dalla frana che ha sconvolto la comunità. Un numero che testimonia la profonda preoccupazione e l’incertezza che regnano tra gli sfollati, costretti a convivere con la precarietà e a guardare al futuro con apprensione.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Niscemi Frana

La frana a Niscemi ha provocato un’emergenza immediata.

A Niscemi, in Sicilia, si è verificata una frana causata dal maltempo, che ha portato all’evacuazione di circa mille persone e alla chiusura delle scuole nel quartiere interessato.

Ultime notizie su Niscemi Frana

Argomenti discussi: Frana Niscemi: richiesta contributi assistenza da 371 famiglie. Le persone sfollate sono 1606 - Droni completeranno monitoraggio domani; Ecco cosa è successo a Niscemi e cosa ha causato la frana; Avanza ancora la frana a Niscemi. Si va verso l'estensione della zona rossa; Noi come Niscemi: la nuova vita dopo la frana.

Niscemi, emergenza senza fine dopo la frana: Oltre mille famiglie cercano casaA due settimane dalla frana che ha colpito la collina di Niscemi, l’emergenza resta alta. Il bilancio parla di 1539 persone sfollate, oltre 800 edifici ... sicilianews24.it

Niscemi, gli sfollati e gli edifici inagibili a 12 giorni dalla frana. Che è ancora attivaLa frana di Niscemi è sempre attiva, gli edifici che si trovano sul ciglio del burrone restaro a rischio crollo a causa de continui cedimenti del terreno. Non ci sono particolari allerte meteo ma la ... tg.la7.it

"STANZIATE RISORSE INADEGUATE": Maltempo e frana Niscemi, la Cigl, l'analisi e le polemiche leggi --> https://www.teleone.it/2026/02/06/stanziate-risorse-inadeguate-maltempo-e-frana-niscemi-lanalisi-della-cgil/ facebook

#Frana #Niscemi (CL), prosegue il lavoro dei #vigilidelfuoco: dal 25 gennaio svolti 675 interventi, 627 solo per operazioni di recupero beni nella zona interdetta. Monitorati edifici e suolo a monte della frana con apposite strumentazioni e rilevatori di moviment x.com