Una madre incinta ha deciso di chiamare sua figlia come l’insegnante che l’ha ospitata, dopo che la famiglia è stata costretta a lasciare la propria casa a causa di una frana. La donna e i suoi bambini erano rimasti senza un tetto sulla testa, ma ora hanno trovato un alloggio in una casa di campagna fuori dall’area a rischio.

Nel giorno in cui la frana ha imposto l’evacuazione di centinaia di persone, una famiglia ha trovato riparo grazie a un gesto di accoglienza privata. È accaduto quando Amalia Scifo, insegnante, ha deciso di ospitare nella propria casa di campagna una donna incinta e i suoi tre figli, rimasti senza abitazione dopo l’ordinanza di sgombero. La donna si chiama Claudia Lacatus, ha 33 anni ed è all’ottavo mese di gravidanza. Vive in Italia da circa dieci anni ed era in affitto in una delle zone dichiarate a rischio. Con lei ci sono tre bambini: due gemelli di dieci anni e un altro di otto., Anche la famiglia dell'insegnante è stata coinvolta dall’emergenza. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Niscemi, accolta dopo la frana: madre incinta chiamerà la figlia come l’insegnante che l'ha ospitata

Questa mattina a Niscemi si sono visti i danni della frana che ha cancellato la strada principale che circonda il paese.

La premier Giorgia Meloni ha fatto tappa a Niscemi, in Sicilia, per visitare le zone colpite dal maltempo.

La situazione a Niscemi, due settimane dopo la franaQuante persone sono senza casa, quali sono le ipotesi su dove sistemarle e quanti soldi ci sono per l'emergenza (ancora pochi, per ora) ... ilpost.it

Niscemi riparte dopo la frana mentre continuano i crolli: scuole riaperte, psicologi in classe. La biblioteca che rischia di scomparireNiscemi cerca di ritrovare equilibrio dopo i giorni segnati dalla frana. Lunedì 2 febbraio 2026 le scuole riapriranno e gli studenti torneranno ... msn.com

Buccheri in aiuto di Niscemi: raccolta solidale di beni di prima necessità facebook

Solidarietà da Enna a Niscemi: raccolta solidale promossa dall’Enna Rugby x.com