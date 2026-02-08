Niscemi accolta dopo la frana | madre incinta chiamerà la figlia come l’insegnante che l' ha ospitata

Una madre incinta ha deciso di chiamare sua figlia come l’insegnante che l’ha ospitata, dopo che la famiglia è stata costretta a lasciare la propria casa a causa di una frana. La donna e i suoi bambini erano rimasti senza un tetto sulla testa, ma ora hanno trovato un alloggio in una casa di campagna fuori dall’area a rischio.

Nel giorno in cui la frana ha imposto l’evacuazione di centinaia di persone, una famiglia ha trovato riparo grazie a un gesto di accoglienza privata. È accaduto quando Amalia Scifo, insegnante, ha deciso di ospitare nella propria casa di campagna una donna incinta e i suoi tre figli, rimasti senza abitazione dopo l’ordinanza di sgombero. La donna si chiama Claudia Lacatus, ha 33 anni ed è all’ottavo mese di gravidanza. Vive in Italia da circa dieci anni ed era in affitto in una delle zone dichiarate a rischio. Con lei ci sono tre bambini: due gemelli di dieci anni e un altro di otto., Anche la famiglia dell'insegnante è stata coinvolta dall’emergenza. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

