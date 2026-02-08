nikola jokic supera oscar robertson nella classifica delle triple doppie di tutti i tempi

Nikola Jokic ha superato Oscar Robertson nella classifica delle triple doppie di tutti i tempi. Questa notte, il centro dei Denver Nuggets ha trascinato la squadra alla vittoria contro i Chicago Bulls, siglando una tripla doppia che rimarrà nella storia. Jokic ha dimostrato ancora una volta di essere uno dei giocatori più completi in circolazione.

Nel corso della notte, nikola jokic ha guidato i denver nuggets in una vittoria contro i chicago bulls, firmando una tripla doppia che segna un capitolo importante nella sua carriera. L’azione della serata ha portato 182 triple-doppie in totale, posizionando Jokic al secondo posto nella classifica all-time, superando Oscar Robertson. Un risultato che rispecchia continuità, versatilità e impatto in ogni comparto del gioco. La performance della serata ha visto Jokic totalizzare 22 punti, 17 rimbalzi e 14 assist, contribuendo in modo decisivo al successo degli avversari contro i Bulls. L’equilibrio tra presenza sotto canestro, visione di gioco e initiativa offensiva ha determinato una sconfitta ostinata per Chicago e un generale dominio per Denver. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

Durante la partita tra Denver Nuggets e Miami Heat, Nikola Jokic ha lasciato il campo zoppicando, accusando un problema al ginocchio sinistro.

