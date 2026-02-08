Nigeria | Fontana ' grazie a Santo Padre difesa comunità da terrorismo sia priorità condivisa'

Da iltempo.it 8 feb 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

In Nigeria, le comunità continuano a vivere sotto minaccia. Fontana ha espresso gratitudine al Papa Leone XIV per aver richiamato l’attenzione sulla sofferenza dei civili colpiti dalla violenza e dal terrorismo, sottolineando come difendere queste comunità debba essere una priorità condivisa.

Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "Ringrazio Papa Leone XIV per aver richiamato con forza il dramma dei civili colpiti in Nigeria dalla violenza e dal terrorismo. Mi unisco alle parole del Santo Padre nell'esprimere vicinanza alle persone e alle famiglie vittime dell'odio e ai cristiani perseguitati. L'auspicio è che questi appelli trovino immediato ascolto e riscontro concreto nella comunità internazionale, perché la tutela della vita e della dignità umana sia una priorità condivisa". Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana. 🔗 Leggi su Iltempo.it

nigeria fontana grazie a santo padre difesa comunit224 da terrorismo sia priorit224 condivisa

© Iltempo.it - Nigeria: Fontana, 'grazie a Santo Padre, difesa comunità da terrorismo sia priorità condivisa'

Approfondimenti su Nigeria Terrorismo

Lotta al terrorismo, difesa dei cristiani e petrolio: perché Trump è (davvero) intervenuto in Nigeria

Sicurezza, Tarasconi: «Priorità condivisa al di là del colore politico. Dallo Stato servono risorse»

La sicurezza rappresenta una necessità fondamentale per tutte le comunità italiane.

La pagina raccoglie link, post e video provenienti da piattaforme online.

Ultime notizie su Nigeria Terrorismo

Nigeria: Fontana, 'grazie a Santo Padre, difesa comunità da terrorismo sia priorità condivisa'Roma, 8 feb. (Adnkronos) - Ringrazio Papa Leone XIV per aver richiamato con forza il dramma dei civili colpiti in Nigeria dalla violenza e dal terrorismo. Mi unisco alle parole del Santo Padre nell'e ... iltempo.it

Nigeria: Fontana, vicinanza a famiglie dei rapiti, urgente un’azione per proteggere cristianiI rapimenti di studenti, studentesse e insegnanti, in Nigeria, generano grande apprensione. Mi stringo alle loro famiglie. È forte la preoccupazione per i tanti attacchi ai cristiani. Le condizioni ... agensir.it

La ricerca permette di visualizzare articoli e video su argomenti simili o correlati.