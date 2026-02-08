In Nigeria, le comunità continuano a vivere sotto minaccia. Fontana ha espresso gratitudine al Papa Leone XIV per aver richiamato l’attenzione sulla sofferenza dei civili colpiti dalla violenza e dal terrorismo, sottolineando come difendere queste comunità debba essere una priorità condivisa.

Roma, 8 feb. (Adnkronos) - "Ringrazio Papa Leone XIV per aver richiamato con forza il dramma dei civili colpiti in Nigeria dalla violenza e dal terrorismo. Mi unisco alle parole del Santo Padre nell'esprimere vicinanza alle persone e alle famiglie vittime dell'odio e ai cristiani perseguitati. L'auspicio è che questi appelli trovino immediato ascolto e riscontro concreto nella comunità internazionale, perché la tutela della vita e della dignità umana sia una priorità condivisa". Così il Presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana. 🔗 Leggi su Iltempo.it

© Iltempo.it - Nigeria: Fontana, 'grazie a Santo Padre, difesa comunità da terrorismo sia priorità condivisa'

Nigeria: Fontana, vicinanza a famiglie dei rapiti, urgente un’azione per proteggere cristianiI rapimenti di studenti, studentesse e insegnanti, in Nigeria, generano grande apprensione. Mi stringo alle loro famiglie. È forte la preoccupazione per i tanti attacchi ai cristiani. Le condizioni ... agensir.it

