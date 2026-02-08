Niente simbolo ufficiale delle Olimpiadi a Cortina il sindaco | Costava 7 milioni di euro ci siamo fatti il nostro

A Cortina d’Ampezzo nessun simbolo ufficiale delle Olimpiadi. Il sindaco ha deciso di non mettere i cinque cerchi, che costavano circa 7 milioni di euro. La città si è scelta un’immagine diversa, più semplice, senza i simboli olimpici. La decisione ha sorpreso molti, ma l’amministrazione ha preferito risparmiare e puntare su un’immagine più sobria.

I celebri cinque cerchi, simbolo ufficiale dei Giochi invernali 2026, sono poco visibili a Cortina d'Ampezzo. Ma non si tratta di un errore, bensì di una scelta consapevole dell'amministrazione comunale, dettata da motivi economici. Lo ha spiegato al Corriere della Sera il sindaco della località sciistica. «Usare il simbolo ufficiale avrebbe richiesto un investimento tra i 5 e i 7 milioni di euro, mentre noi abbiamo già destinato circa 5 milioni a garanzie per servizi, marketing e rapporti con gli stakeholder. Crediamo di aver fatto un buon lavoro», ha detto Gianluca Lorenzi, ex giocatore e appassionato di curling.

