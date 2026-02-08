Niente pioggia ma resta anche per lunedì l’allerta frane

La provincia di Piacenza resta sotto stretta sorveglianza per il rischio frane, anche se le piogge si sono indebolite. Le autorità mantengono l’allerta, pronti a intervenire in caso di ulteriori problemi. La situazione si mantiene sotto controllo, ma la preoccupazione non si allenta.

L’allerta meteo per rischio idrogeologico persiste sulla provincia di Piacenza, nonostante l’attenuarsi delle precipitazioni. La Protezione Civile regionale ha infatti esteso l’allerta ‘gialla’ anche per la giornata di lunedì 9 febbraio 2026, concentrando l’attenzione sulle zone collinari e montane, particolarmente vulnerabili a possibili frane. Questo significa che, sebbene la pioggia sia momentaneamente cessata, il territorio rimane a rischio a causa della saturazione del suolo avvenuta nei giorni precedenti, un fenomeno che può innescare smottamenti anche in assenza di nuove piogge intense. La decisione di mantenere l’allerta, comunicata nella giornata di oggi, 8 febbraio 2026, non è stata presa alla leggera.🔗 Leggi su Ameve.eu

L’allerta gialla è stata diramata dalla Protezione Civile dell'Emilia-Romagna per il Parmense, a causa di maltempo, pioggia intensa, piene e frane.

