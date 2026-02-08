Niente cicatrici e dimissioni in giornata intervento all' avanguardia alla tiroide su un paziente di 85 anni

Questa settimana all’Ospedale Ramazzini di Carpi è stato eseguito un intervento innovativo sulla tiroide di un paziente di 85 anni. L’équipe di Endocrinologia ha utilizzato la termoablazione con radiofrequenza, guidata dall’ecografia, senza lasciare cicatrici e con dimissione in giornata. Un metodo all’avanguardia che permette di trattare metastasi di tumore maligno senza ricorrere a interventi invasivi tradizionali.

È stata eseguita nei giorni scorsi all'Ospedale Ramazzini di Carpi dall'équipe della Struttura Complessa di Endocrinologia dell'Azienda USL di Modena una procedura di Termoablazione con Radiofrequenza, sotto guida ecografica, in un paziente di 85 anni affetto da metastasi di un tumore maligno.

