Nicolas Nkoulou annuncia ufficialmente il suo addio al calcio a 35 anni. Dopo anni di carriera, il difensore centra la sua decisione di smettere, lasciando il campo con un percorso fatto di partite importanti e momenti decisivi. Ora si prende una pausa, pronto a nuove sfide fuori dal rettangolo di gioco.

Con l’annuncio della ritirata dal calcio, Nicolas Nkoulou chiude in modo netto una carriera costante e ricca di momenti decisivi. 35 anni e una presenza impattante in club e in nazionale hanno definito un lungo percorso che resta impresso nella memoria del calcio africano. L’addio, comunicato ai microfoni di Afro Foot, sancisce una fase nuova per uno dei selezionati protagonisti della difesa degli ultimi anni. Il ritiro di Nicolas Nkoulou rappresenta un capitolo chiuso per una delle colonne difensive più rappresentative dell’ultima decade. La carriera ha mostrato una costanza di rendimento in grado di coniugare affidabilità, letture tattiche accurate e leadership silenziosa, elementi che hanno guidato il Camerun attraverso numerose sfide internazionali. 🔗 Leggi su Mondosport24.com

© Mondosport24.com - Nicolas Nkoulou annuncia il ritiro calcio a 35 anni

Approfondimenti su Nkoulou ritiro