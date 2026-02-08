Nicol Delago si presenta alle Olimpiadi di Milano Cortina 2026 con un debutto che lascia qualche rammarico. La sciatrice italiana ha concluso la discesa libera fuori dalla top 10, ammettendo di aver sbagliato il primo tratto. Nonostante il risultato, ha mostrato segnali promettenti per il futuro e si è detta dispiaciuta, ma convinta di poter migliorare.

Un debutto discreto per Nicol Delago. L’azzurra ha terminato fuori dalla top 10 la discesa libera femminile di sci alpino valida per le Olimpiadi di Milano Cortina 2026, facendo comunque intravedere tanti aspetti positivi in ottica futura. L’azzurra nello specifico si è resa artefice di una buona performance, viziata però da un errore nel tratto iniziale che non le ha consentito di lottare per le posizioni che contano. Un concetto rimarcato anche dalla diretta interessata in mixed zone, in occasione di una breve dichiarazione rilasciata ai microfoni della RAI. “ Mi sento una privilegiata per essere qui e vivere tutto questo – ha detto Delago -. 🔗 Leggi su Oasport.it

© Oasport.it - Nicol Delago: “Un privilegio essere qui, dispiaciuta di avere sbagliato il primo tratto”

Nicol Delago ha conquistato la vittoria nella discesa libera di Tarvisio, valida per la Coppa del Mondo di sci alpino.

Nicol Delago ha conquistato la vittoria nella discesa libera di Tarvisio, segnando il suo primo risultato in Coppa del Mondo.

