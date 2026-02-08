Nicaragua scraps visa-free entry to Cubans

Nella notte, il governo nicaraguense ha deciso di revocare il visto gratuito per i cittadini cubani. Da domenica, i cubani che vogliono entrare in Nicaragua devono richiedere un visto come tutti gli altri. La misura interrompe una policy che negli ultimi anni aveva facilitato l’ingresso di migliaia di persone. La decisione arriva in un momento di tensioni tra i due paesi e potrebbe portare a nuovi spostamenti di persone tra i confini.

The move confirmed in an official government statement appears to respond to pressure from Washington on President Daniel Ortega's administration, according to people familiar with the decision. (Reporting by Gabriela Selser in Mexico City. Writing by Lucinda Elliott.)

