Durante la cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali 2026, un attimo ha catturato l’attenzione di tutti. In pochi secondi, un gesto ha reso quell’istante indimenticabile, lasciando il pubblico senza parole. La scena si è svolta davanti a migliaia di spettatori, tra applausi e emozione. È un esempio di come un momento breve possa diventare il cuore di una serata speciale.

È durato pochi secondi, ma è stato uno dei momenti più memorabili della cerimonia inaugurale delle Olimpiadi Invernali 2026. San Siro pieno, il mondo collegato, e Brenda Lodigiani ferma al centro della scena: microfono spento, mani in primo piano, nessuna parola pronunciata. Eppure tutti hanno capito tutto. Un gesto semplice, quasi minimo, capace di attraversare milioni di schermi senza bisogno di traduzione. Non era solo una gag riuscita: era un omaggio intelligente, laterale, profondamente italiano a Bruno Munari, l’uomo che più di ogni altro ci ha insegnato che comunicare non significa parlare di più, ma pensare meglio. 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - Nel segno di Munari

Le citazioni di Sandro Munari offrono uno sguardo autentico e riflessivo sul mondo dei rally.

Nel segno di MunariPittore, scultore, designer grafico e industriale, artista nel senso più ampio possibile, Munari è stato una delle figure più indipendenti e influenti della storia del design italiano e internazionale ... gqitalia.it

AlteraTe. Dal segno emotivo al segno generativoA IAAD Bologna la collettiva AlteraTe intreccia emozione e algoritmo in tre mostre tra segno, progetto e nuove intelligenze. itinerarinellarte.it

