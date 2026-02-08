Nel nome di Lucia Lecco riparte dal Manzoni
Nel nome di Lucia, il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni annuncia un nuovo progetto per rilanciare la città. Il piano si chiama “Lucia” e vuole mettere in luce i temi di libertà, politica e emancipazione femminile attraverso iniziative culturali e sociali. La città si prepara a ripartire, puntando su un percorso che coinvolge tutta la comunità e che mira a superare le sfide del presente.
Nel nome di Lucia, la promessa sposa di Renzo Tramaglino. Ma Lucia è anche l’acronimo di Luoghi, cultura, innovazione, un grande progetto per rilanciare a livello nazionale la città dei Promessi sposi, un "romanzo proibito", dice provocatoriamente il sindaco di Lecco Mauro Gattinoni, quasi da vietare a minori di 21 anni, non 18, perché parla di "politica, libertà, la scelta, emancipazione della donna, morte, ribellione, malattia, che per essere compresi necessitano di esperienza di vita complessa". Lucia è un percorso culturale ampio, che guarda lontano, senza dimenticare il passato. Ed è un’iniziativa corale, a cui hanno aderito più di 70 persone, 50 enti, una quarantina di partner: scuole, associazioni culturali, parrocchie, gruppi artistici e sociali. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it
Fontana (Lombardia) inaugura Ponte Manzoni a Lecco: "Opera importante, richiesta dal territorio"
A Lecco, in Lombardia, è stato inaugurato il nuovo Ponte Manzoni, un intervento fortemente richiesto dalla comunità locale.
Nasce il progetto Lu.c.i.a: 50 realtà in campo nel nome del Manzoni
Mercoledì 4 febbraio alle 18, al Teatro della società, si terrà l'evento di avvio del progetto Lu.
