La cassa integrazione in Italia nel 2025 cresce del 10%, con un aumento molto più forte per quella straordinaria, che schizza del 58%. La Cgil avverte: “La crisi industriale non è finita, anzi si sta aggravando”. I dati Inps confermano che il problema è ormai strutturale e diffuso in tutto il settore.

“La crisi industriale non è alle spalle, è strutturale, diffusa e sta peggiorando”. È la denuncia arrivata nei giorni scorsi dalla Cgil, che ha commentato i dati Inps diffusi a fine gennaio. Nel solo 2025 sono state autorizzate quasi 560 milioni di ore di cassa integrazione, in un aumento del 10% rispetto al 2024. Intanto i tavoli di crisi aperti al ministero delle Imprese e del Made in Italy coinvolgono 103 aziende e 131.035 lavoratori, a cui bisogna aggiungere i numeri delle vertenze gestite dalle Regioni. E il dato più “inquietante” è la composizione della cassa. La Cig ordinaria, che dovrebbe accompagnare difficoltà temporanee, diminuisce, mentre quella straordinaria esplode: +58% in un solo anno, oltre 275 milioni di ore autorizzate, con un incremento che nell’industria supera il +69%. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Nel 2025 cassa integrazione a +10%. E quella straordinaria esplode (+58%). “È una crisi industriale strutturale”

Approfondimenti su Cassa Integrazione 2025

In Abruzzo, molte aziende hanno fatto richiesta di cassa integrazione, ma il presidente della Regione, Magnacca, rassicura: non si tratta di una crisi che mette in crisi il tessuto produttivo.

Tiziana Magnacca, assessora regionale alle Attività produttive e al Lavoro dell’Abruzzo, risponde alle voci critiche sulla situazione economica della regione.

Di seguito sono raccolti video e contenuti online collegati alla notizia pubblicata.

Ultime notizie su Cassa Integrazione 2025

Argomenti discussi: Lazio, vola la cassa integrazione nel 2025, +57,2%. I dati; Cassa integrazione 2025: nelle Marche, vola la straordinaria per riorganizzazione e crisi con + 363,5%. Fontana, Cgil Marche: E' sempre più crisi nell'industria e nel terziario. Santarelli, segretario generale Cgil Marche: Tutte le risorse disponibili vanno conc; NASpI e integrazione salariale, nel 2026 salgono gli importi: le cifre; Emilia-Romagna, esplode la cassa integrazione straordinaria: nel 2025 è cresciuta del del 34%.

Lavoro, CCGIL: Nel Lazio 37,6 milioni di ore di cassa integrazione nel 2025 (+57% sul 2024)Nel 2025 le ore di Cassa Integrazione Guadagni autorizzate nella regione raggiungono quota 37.610.778, in crescita del 57,2% rispetto al 2024 (23.930.761) e sopra anche al 2023 (34.470.610, +9,1%). È ... rietinvetrina.it

Lavoro: Cgil, nel Lazio +57 per cento la cassa integrazione, 37,6 milioni di ore nel 2025Nel 2025, la Cassa integrazione guadagni nel Lazio segna un incremento significativo. Scopri i dettagli e le cause di questa situazione. romadailynews.it

BASTA DISTRAZIONI DI MASSA, SIETE AL GOVERNO: MELONI PARLACI DEL BOOM DI CASSA INTEGRAZIONE E DEL FLOP SICUREZZA È ripartita la litania di Fratelli d'Italia per distrarre l'opinione pubblica coi tanti media controllati: Conte condanni le vio x.com

