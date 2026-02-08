Neil Young cancella il tour europeo | saltano anche i due concerti italiani previsti a luglio 2026

Neil Young ha deciso di cancellare il suo tour europeo del 2026 con i Chrome Hearts. Di conseguenza, anche i due concerti italiani previsti a Lucca e Codroipo sono stati eliminati. La decisione sorprende i fan italiani, che si erano già fatti una certa aspettativa per le date estive. La motivazione ufficiale non è ancora stata comunicata, ma l’annullamento lascia molti incertezza sulle prossime mosse dell’artista.

Neil Young cancella il tour europeo 2026 con i Chrome Hearts: annullate anche le due date italiane a Lucca e Codroipo.

