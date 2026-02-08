NBA Live | quattro partite in serata prima del Super Bowl

Questa sera si giocano quattro partite di NBA, l’ultimo appuntamento prima del grande spettacolo del Super Bowl. Gli appassionati seguono con attenzione le sfide, mentre i tifosi si preparano a vivere un weekend ricco di sport. Le partite sono un’occasione per vedere in azione le stelle del campionato e per mantenere alta la tensione in attesa dell’evento sportivo più atteso dell’anno.

La NFL ha annunciato che il Sunday Ticket sarà disponibile per la stagione 2026, prima del Super Bowl.

Alla vigilia del grande evento, Bad Bunny ha parlato con Zane Lowe di Apple Music, raccontando il ruolo fondamentale della madre nella sua vita.

Questa notte, come ogni anno, negli Stati Uniti si tiene uno degli eventi sportivi più importanti d’Oltreoceano e uno dei più seguiti al mondo: il Super Bowl, la finale del lega americana di football che chiude la stagione e coinvolge, oltre ai tifosi, celebrità, aziend facebook

Il Super Bowl non è solo la finale del campionato di football; è un fenomeno economico che coinvolge retail, food & beverage e il marketing globale in modo massiccio. Le aziende non pagano milioni di dollari solo per visibilità, ma per entrare a far parte di un x.com