Natale in spiaggia o tra le nevi? Le vacanze dei napoletani divisi tra Maldive e Dolomiti

Natale a Napoli si divide tra chi sceglie le Maldive e chi preferisce le Dolomiti. I napoletani si preparano a trascorrere le feste tra spiagge tropicali o paesaggi innevati, in un confronto tra due mondi opposti. La domanda più gettonata in città non è più solo “Cosa fai a Capodanno?”, ma “Dove vai per Natale?”, mentre ognuno sceglie come passare le feste.

Maldive o montagna? Costume o tuta da sci? Anche quest'anno, a Napoli, la domanda che aleggia tra amici e parenti sotto l'albero non è solo "Cosa fai a Capodanno?", ma "Dove vai per Natale?". Le ferie natalizie, da sempre occasione di evasione per tanti partenopei, confermano la tradizionale divisione tra amanti del mare tropicale e cultori della settimana bianca. Secondo quanto emerso da un sondaggio condotto tra alcune agenzie di viaggio della città, circa il 60% dei napoletani che partono per le festività predilige mete esotiche, in particolare le Maldive, le Seychelles e Zanzibar. Il restante 40% invece opta per la montagna, con un boom di prenotazioni per le Dolomiti, in particolare Madonna di Campiglio, Cortina d'Ampezzo e Canazei.

