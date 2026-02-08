Napoli Vergara esulta dopo il 3-2 contro il Genoa | Vincere contava tantissimo e lo abbiamo fatto da Uomini!

Vergara esulta dopo il 3-2 contro il Genoa. Il giocatore azzurro sottolinea quanto fosse importante vincere e dice che la squadra ha dimostrato di essere composta da uomini veri. La vittoria è arrivata all’ultimo minuto, grazie a un rigore di Hojlund, e ha fatto esplodere di gioia i tifosi del Napoli al “Luigi Ferraris”.

Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.