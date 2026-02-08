Napoli Vergara esulta dopo il 3-2 contro il Genoa | Vincere contava tantissimo e lo abbiamo fatto da Uomini!
Vergara esulta dopo il 3-2 contro il Genoa. Il giocatore azzurro sottolinea quanto fosse importante vincere e dice che la squadra ha dimostrato di essere composta da uomini veri. La vittoria è arrivata all’ultimo minuto, grazie a un rigore di Hojlund, e ha fatto esplodere di gioia i tifosi del Napoli al “Luigi Ferraris”.
Approfondimenti su Napoli Genoa
Conte dopo Genoa Napoli: «Abbiamo fatto tutto noi. McTominay? Si porta dietro questo problema da tempo». Poi il messaggio alla società
Dopo la vittoria contro il Genoa, Antonio Conte ha parlato a fine partita e ha detto che sono stati loro a fare tutto, senza nascondere le difficoltà legate a McTominay.
Dopo la vittoria del Genoa contro il Napoli, Conte si presenta in conferenza stampa e non risparmia critiche.
Ultime notizie su Napoli Genoa
Argomenti discussi: Il Napoli vince nonostante l'emergenza: 2-1 alla Fiorentina. Primo gol in A per Vergara; Vergara, il giovane talento scovato dai fratelli Lodi; VERGARA ESULTA: OGGI VINCERE CONTAVA TANTISSIMO. E NOI LO ABBIAMO FATTO DA UOMINI; È nata una stella al Maradona!: Vergara, una ginestra che contiene l’oro di Napoli.
Napoli, Vergara esulta: A Genova abbiamo vinto da uomini. I tre punti contavano tantissimoTre punti importanti. La vittoria di Genova ha permesso al Napoli di accorciare momentaneamente sul secondo posto rappresentato dal Milan. Adesso la squadra. tuttomercatoweb.com
L’attaccante del Napoli, Antonio Vergara, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta in campionato contro il GenoaL’attaccante del Napoli, Antonio Vergara, ha voluto dire la sua dopo la vittoria ottenuta in campionato contro il Genoa Al termine della sfida di Marassi, Antonio Vergara ha esaltato la prova di carat ... calcionews24.com
Moviola Genoa-Napoli: giusto il rigore su Vergara. Massa, tanta confusione sui gialli facebook
#Napoli, #Vergara: " #Conte mi ha migliorato, a inizio anno mi disse..." x.com
