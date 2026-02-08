Napoli si ferma anche McTominay | out all’intervallo della partita col Genoa

Napoli rischia di perdere un’altra pedina importante. Durante la partita contro il Genoa, McTominay si è fermato all’intervallo e non è più tornato in campo. La squadra di Calzona si trova così a dover fare i conti con un’ulteriore assenza, in un momento già difficile per i problemi di organico.

Napoli in emergenza: McTominay costretto a lasciare il campo all’intervallo durante la sfida contro il Genoa, un nuovo stop che si aggiunge alla lunga lista di assenze che affligge la squadra di Francesco Calzona. La partita, valida per la Serie A, ha visto un momento di difficoltà per il calciatore scozzese, protagonista di un primo tempo ricco di dinamismo ma segnato da un evidente problema fisico. L’infortunio di McTominay, avvenuto in una giornata di campionato particolarmente movimentata, getta un’ombra sulla preparazione della squadra campana per i prossimi impegni e riapre il dibattito sulla fragilità fisica del gruppo.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Napoli Genoa Genoa Inter LIVE 0-2: Lautaro raddoppia col mancino! Si va all’intervallo Il Genoa ospita l'Inter al Marassi nella 15ª giornata di Serie A 202526. Benfica-Napoli 2-0, pagelle / È dura trovare i peggiori: horror Milinkovic Savic, la più brutta partita di McTominay col Napoli Le pagelle di Benfica-Napoli 2-0, a cura di Fabrizio d’Esposito, analizzano una sfida difficile per gli azzurri. La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti. Ultime notizie su Napoli Genoa Argomenti discussi: Napoli, Conte perde anche il suo capitano: si teme un lungo stop per Di Lorenzo; Napoli-Fiorentina 2-1, le pagelle: Vergara (7) non si ferma più, Gutierrez (7) decisivo, Solomon (6,5) illude Vanoli; SereNata a Napoli, il primo disco di Serena Rossi; Napoli fuori, Conte non azzecca mai una Champions League. Napoli, altro infortunio: si ferma McTominay, le condizioni e le parole di ConteIl centrocampista scozzese è stato costretto a lasciare il campo al termine del primo tempo del match contro il Genoa ... msn.com Napoli, stagione allucinante: si ferma anche McTominay. Conte costretto al cambioIl centrocampista ha accusato prima un problema alla caviglia destra, poi al gluteo. Il tecnico: Si porta un'infiammazione dietro da inizio anno ... msn.com #Napoli, vittoria pazza ed emergenza: si ferma anche #McTominay, i tifosi reagiscono con meme e ironie x.com Il #Napoli continua a perdere pezzi #McTominay si ferma all'intervallo della gara contro il #Genoa Le sue condizioni verranno valutate nei prossimi giorni facebook

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.