Napoli piange Fabio Guarino | talento degli scacchi stroncato a 23 anni lungo via Cilea

Napoli piange Fabio Guarino, il giovane talento degli scacchi morto a soli 23 anni lungo via Cilea. La città si sveglia con questa perdita improvvisa: Guarino era molto conosciuto tra gli appassionati e aveva ancora tanti sogni da realizzare. La comunità scacchistica si stringe intorno alla famiglia e agli amici, mentre tutti cercano di capire cosa sia successo. La polizia sta indagando sulle cause della morte, ma ancora nessuna certezza ufficiale. La notizia ha scosso Napoli, che si prepara a ricordare il giovane con un pensiero e,

Fabio Guarino, giovane promessa degli scacchi e figura apprezzata nella comunità scacchistica napoletana, è improvvisamente scomparso sabato 7 febbraio 2026, all'età di soli 23 anni. Il tragico evento si è consumato lungo via Cilea, nel quartiere Vomero di Napoli, dove il giovane è stato colpito da un malore fatale mentre rientrava a casa. L'arrivo tempestivo di un'ambulanza del 118 non è stato sufficiente a scongiurare il decesso, lasciando nel dolore profondo amici, familiari e l'intero mondo degli scacchi. La notizia ha scosso la città, portando un velo di tristezza su una comunità che aveva visto in Guarino un talento emergente e un punto di riferimento per le nuove generazioni.

