napoli la vittoria con il genoa come messaggio alle rivali

Napoli batte il Genoa 2-0 a Marassi e manda un chiaro segnale alle rivali. La squadra partenopea ha dominato il match, dimostrando di essere in forma e determinata a mantenere il passo in campionato. I gol sono arrivati nel secondo tempo, portando i tre punti a casa e rafforzando la posizione in classifica. La vittoria ha acceso l’entusiasmo tra i tifosi e alzato l’asticella delle ambizioni.

Napoli, 8 febbraio 2026 - Per gli amanti dei cosiddetti episodi, quelli che a targhe alterne infiammano addetti ai lavori e soprattutto semplici appassionati di calcio, il match di ieri sera di Marassi ne è stato un autentico campionario, e per ogni gusto e verso. Alla fine, la sagra degli errori (e degli orrori) premia il Napoli, che vince una partita sporca, quelle che a fine campionato rischiano di pesare il doppio, e lo fa nonostante un pomeriggio non proprio felicissimo di diversi protagonisti. Il festival degli errori e degli episodi. Si parte inevitabilmente da Alessandro Buongiorno, ormai un lontano parente del baluardo insuperabile che nella prima metà della scorsa stagione aveva apposto i primi mattoncini per il futuro scudetto degli azzurri prima di incappare in una serie di infortuni lunghi e fastidiosi dai quali, sostanzialmente, non ha mai recuperato appieno.

Il Napoli prosegue il suo cammino, conquistando la quarta vittoria consecutiva contro la Lazio con un risultato di 2-0.

