Napoli infortuni e il ‘caso’ Lobotka | annuncio sul trasferimento alla Juve

Il Napoli si prepara a un possibile addio di Lobotka. Il centrocampista slovacco, che ha il contratto fino al 2027, sta attirando l’interesse della Juventus. La sua stagione è segnata da tanti infortuni, che hanno influenzato le sue prestazioni e la squadra. Ora si parla di un possibile trasferimento, e la situazione sembra pronta a sbloccarsi nelle prossime settimane.

Il regista slovacco ha il contratto che scade a giugno 2027 Non solo i tantissimi infortuni, che stanno indubbiamente condizionando la stagione (ma Conte e il suo staff hanno fatto un po’ di sano mea culpa?), nel Napoli potrebbe (ri)scoppiare presto un ‘caso’ Lobotka. Il regista slovacco ha il contratto in scadenza a giugno 2027, cioè tra poco più di un anno, e allo stato attuale non sembrerebbero esserci i margini per un rinnovo. Napoli, c’è anche un ‘caso’ Lobotka: annuncio sul trasferimento alla Juve (AnsaFoto) – Calciomercato.it “ Per quanto riguarda i rinnovi, il Napoli lavora su Rrahmani e Anguissa, mentre è da capire Lobotka – ha dichiarato il collega Emanuele Cammaroto durante il suo intervento a ‘Radio Punto Zero’ – Il centrocampista è in scadenza e non era convintissimo di restare lo scorso anno. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

Il Napoli affronta il Sassuolo in una partita caratterizzata da numerose assenze e infortuni, riuscendo a conquistare la vittoria per 1-0 grazie a un gol di Lobotka.

Nel match tra Napoli e Sassuolo, gli azzurri si sono imposti 1-0 grazie a un gol di Lobotka al settimo minuto.

Napoli, infortuni Politano e Rrahmani: l'esito degli esami e i tempi di recuperoDoppio stop in casa Napoli: Politano e Rrahmani salteranno Copenaghen, Juve e Chelsea. Entrambi si sono sottoposti a esami strumentali. Lesione distrattiva al gluteo sinistro per Rrahmani (10-15 giorn ...

Chi fa il mercato del Napoli e perché tutti questi infortuni muscolari?Cesare Gridelli e Guido Trombetti si soffermano sui misteri della stagione del Napoli: dagli infortuni al mercato del Napoli sbagliato

