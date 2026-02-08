Napoli Conte duro su rosa e mercato Verrà l’estate e sarà intensa

Il Napoli ha vinto 3-2 a Genova in una partita da cardiopalma. Gli azzurri hanno segnato due gol con Buongiorno, ma hanno anche regalato due reti agli avversari. La squadra ha perso McTominay e si è ritrovata in dieci, senza mollare. Ora il tecnico Conte guarda già all’estate, promettendo un mercato intenso e una rosa da rinforzare. La vittoria arriva all’ultimo secondo con un rigore, ma la tensione resta alta.

Il Napoli vince 3-2 a Genova con un rigore all’ultimo minuto. Partita incredibile con gli azzurri che regalano due gol (entrambi con Buongiorno), perdono McTominay e restano anche in dieci uomini. Scrive il Corriere della Sera con Monica Scozzafava: Sotto la piog­gia di Marassi: Conte spinge, urla, cam­mina al ritmo delle azioni. E il Napoli vince col Genoa sul filo dei secondi. Il finale della gara è cla­mo­roso: rigore in pieno recu­pero dopo due disa­stri difen­sivi di Buon­giorno e Juan Jesus espulso a 20’ dal ter­mine. Mcto­mi­nay si fa male ma Hoj­lund bat­tezza il suo 2026 con una dop­pietta. 🔗 Leggi su Ilnapolista.it

Il Napoli si muove sul mercato estivo e punta forte su Alisson Santos, l’esterno offensivo brasiliano dello Sporting Lisbona.

Conte esalta il Napoli: «Vittoria di carattere, qui a Marassi è sempre durissima»Antonio Conte si gode una vittoria pesantissima a Marassi, arrivata in una serata complicata, segnata da infortuni, episodi e inferiorità numerica. Il tecnico azzurro, in conferenza stampa, non ... napolipiu.com

Napoli, Viviano duro su Conte e mercato: «Non è un voto positivo. A 60’ la squadra crolla perché paga le troppe gare»NAPOLI – Un giudizio netto, senza sconti. Emiliano Viviano, intervenuto nel corso della trasmissione Il Bello del Calcio su Televomero, ha analizzato il momento del Napoli e le scelte tecniche di ... napolipiu.com

Antonio Conte, tecnico del Napoli, ha parlato al termine della sfida ai microfoni di Dazn. Di seguito le sue parole: "McTominay si porta avanti questo problema nella zona del tendine, ogni tanto deve giocare a marce ridotte. Sappiamo che lui è un giocatore fon facebook

Napoli, Conte: "Quando non hai più giocatori c'è poco da parlare, dobbiamo fare riflessioni sul mercato e sul vivaio" x.com