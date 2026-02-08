Napoli torna a subire una batosta: un altro infortunio si aggiunge alla lunga lista di problemi per la squadra di Luciano Spalletti. Il tecnico si trova a fare i conti con un nuovo stop tra i suoi giocatori, complicando ancora di più il cammino verso la prossima partita. La tensione cresce in casa azzurra, che cerca di trovare soluzioni tra gli infortunati.

Altra tegola in casa Napoli per quello che riguarda la situazione infortunati con i campioni d’Italia in carica che devono fare i conti con un altro ko. Conte (AnsaFoto) – Calciomercato.it Nonostante la vittoria sul campo del Genoa per 2-3, arrivata negli ultimi minuti grazie al calcio di rigore di Hojlund, il Napoli dovrà fare i conti con l’infortunio di McTominay, uscito anzitempo dal campo di calcio. Uscito dal campo all’intervallo, il centrocampista verrà valutato nelle prossime ore, ma Conte avrà un’altra gatta da pelare con l’ex CT della nazionale che si è lasciato andare ad una battuta durante la partita affermando: “Tra un po’ gioco io”. 🔗 Leggi su Calciomercato.it

© Calciomercato.it - Napoli, Conte disperato: un’altra tegola in casa azzurra

Approfondimenti su Napoli Conte

Napoli deve affrontare un nuovo problema con Neres, che potrebbe essere sottoposto a un intervento alla caviglia.

Napoli affronta un’altra difficoltà con l’infortunio di David Neres, le cui condizioni potrebbero richiedere un lungo periodo di recupero.

Qui trovi una selezione di aggiornamenti, post social e video sullo stesso argomento.

Le parole di Antonio Conte dopo la sconfitta in casa della Juventus

Ultime notizie su Napoli Conte

Argomenti discussi: Il Napoli No Euro è vivo e ricorda che in Italia è un’altra cosa, il campionato è ancora lungo Il Napoli, gioca, soffre e vince. 2-1 alla Fiorentina, ancora in gol Vergara (il secondo di Gutierrez). La sfortuna si accanisce ancora, stavolta su Di Lorenzo. Ma l'esultanz; Adam Summerton: Io, telecronista inglese stregato da Napoli e da Largo Maradona; Il Napoli risorge, ma è un poeta maledetto! La rabbia di Conte è di chi ama il calcio; Infortunio Di Lorenzo, il disperato labiale di Juan Jesus. Conte: Non è possibile.

Il Napoli trema e colpisce al 95’: vittoria al Ferraris contro un Genoa furiosoA Marassi è andata in scena una partita che riassume tutto il caos, il fascino e la crudeltà della Serie A: intensità altissima, errori individuali pesanti, ... thesocialpost.it

Grazie Hojlund!E pensare che il match era iniziato sotto i migliori auspici con i goal di Hojlund e McTominay. Proprio lo scozzese, però, è l'ombra su questa festa: uscito ... napolivillage.com

Rodríguez contro Conte: “Scelte che sorprendono” Il post partita di Genoa-Napoli si accende anche sul fronte internazionale. José Rodríguez, telecronista della Serie A per DAZN España, affida a X una critica dura sulla gestione della rosa da parte di Antonio facebook

Napoli, Conte: "Quando non hai più giocatori c'è poco da parlare, dobbiamo fare riflessioni sul mercato e sul vivaio" x.com