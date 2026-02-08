Mutuo tassi fissi o variabili? C' è una terza opzione | come fare la scelta giusta dopo la mossa della Bce

Dopo l’annuncio della Bce di mantenere invariati i tassi al 2%, i consumatori si trovano a dover decidere tra il fisso, il variabile o una terza strada. La scelta diventa più complessa, ma anche più importante, perché i tassi resteranno così almeno fino al 2026. Molti si chiedono quale opzione convenga di più, considerando l’attuale stabilità dei mercati e la possibilità di future oscillazioni.

Nel 2026 la scelta tra tasso fisso e tasso variabile si gioca dentro un quadro di relativa calma: la Banca Centrale Europea ha appena confermato i tassi invariati, con il tasso sui depositi al 2%, il rifinanziamento principale al 2,15% e il marginale al 2,4%. È uno scenario di attesa, non più di emergenza, in cui la vera discriminante non è “cosa farà domani la Bce”, ma quanto rischio ciascuna famiglia è disposta a mettere in conto sulla rata del mutuo. 🔗 Leggi su Ilmessaggero.it

Dopo la decisione della Banca Centrale Europea di mantenere invariati i tassi, i mutuatari si trovano davanti a una scelta più complessa.

