Musica emergente episodio 5 Puntino | Compongo per ricongiungermi col mio lato bambino VIDEO

Simone Forte, in arte Puntino, è il protagonista della quinta puntata di “Musica emergente”. Il cantautore triestino, nato nel 1996, spiega che compone musica per ritrovare il suo lato bambino. La sua voce e le sue melodie raccontano di un percorso personale, tra sogni e ricordi, che vuole condividere con il pubblico.

Il protagonista della quinta puntata di “Musica emergente” è Puntino, all’anagrafe Simone Forte, cantautore triestino classe '96. Il nome d’arte prende spunto dalla prima ecografia di sua madre alla quarta settimana di gravidanza, in cui sul monitor appariva come un puntino, appellativo che poi.🔗 Leggi su Triesteprima.it Approfondimenti su Musica Emergente Musica emergente (episoidio 5), Puntino: "Compongo per ricongiungermi col mio lato bambino" (VIDEO) Simone Forte, in arte Puntino, è il protagonista della quinta puntata di “Musica emergente”. Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news. Ultime notizie su Musica Emergente Argomenti discussi: Musica emergente (episodio 5), Puntino: Compongo per ricongiungermi col mio lato bambino (VIDEO). Leggi l'articolo completo nella sezione news musicalidel nostro blog https://www.cercasimusicaemergente.blog/category/news-musicali/ Ogni artista ha una storia. Anche la tua merita spazio e visibilità. Scrivici in DM se vuoi raccontarla su Cercasi Musica E facebook “I Suoni della Gallura”: Arzachena capitale della musica emergente x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.