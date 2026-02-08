Musica e grafia a confronto | svelati i segreti di Schubert Liszt e altri compositori romantici

Torrevecchia Teatina si prepara ad un viaggio nel cuore del Romanticismo musicale. La serata infatti non si limiterà a far ascoltare le composizioni di Schubert, Liszt e altri grandi del genere, ma svelerà anche i segreti legati al modo in cui questi autori hanno scritto le loro note. Un modo per capire meglio non solo le melodie, ma anche il tratto grafico che le accompagna.

Torrevecchia Teatina (Chieti) si prepara ad un viaggio inedito nel cuore del Romanticismo musicale, un’esplorazione che non si limiterà all’ascolto delle note, ma si immergerà nel segno grafico che le ha generate. Domenica 15 febbraio, presso l’auditorium – Teatro delle Arti in Frazione Castelferrato, si terrà un incontro dal titolo evocativo “Romanticismo in fuga. Schubert, Liszt, Paganini, Berlioz”, un’occasione per decifrare la creatività di quattro giganti dell’Ottocento europeo attraverso l’analisi della loro grafia. L’evento, promosso dall’associazione Kalós, rappresenta il secondo appuntamento di un ciclo dedicato al dialogo tra musica e gesto grafico, un approccio originale che promette di svelare aspetti nascosti delle personalità e dei processi creativi di questi compositori iconici.🔗 Leggi su Ameve.eu

Approfondimenti su Torrevecchia Teatina

Musique Royale nella Reggia propone un evento che unisce il fascino del grande jazz, con un omaggio a Miles Davis, e le note di Schubert e Liszt.

La stagione concertistica della Fondazione Teatro Carani prosegue con un evento dedicato alla musica per pianoforte.

Più sotto sono elencati link, post social e video collegati alla news.

Ultime notizie su Torrevecchia Teatina

Argomenti discussi: #Mappe. Scrittura a mano di poesia su mura d’interni; Al centro di me: percorso mindfulness gratuito per ridurre ansia e stress; Iscriviti al Congresso Scientifico ANDI – Per i Soci ANDI l’scrizione è gratuita; Tra banchine e moli, il racconto di un’umanità sospesa in Al Porto, il nuovo album del rapper e insegnante di storia Rigo.

Musica, ora si può scrivere con la grafia di Bowie o LennonIl fascino dei testi scritti a mano da grandissimi artisti è innegabile, e forse può ispirare anche i nuovi autori. Scrivere canzoni come quelle di David Bowie e John Lennon non è certo cosa per tutti ... ilmessaggero.it

Video, sito, musica e grafica: il libro da non leggereUn solo autore non basta più. Come non basta più mandare le pagine scritte in rotativa e aspettare che diventi quella cosa che si chiama libro, destinato a vivere negli scaffali in attesa di essere ... ilgiornale.it

La calligrafia dei compositori racconta qualcosa della loro musica: carattere, energia, precisione. Che ne pensate x.com

L'8 marzo Gatto Panceri sarà in concerto al MIV con il suo repertorio di musica e di scrittura facebook