multiutility nella campagna elettorale

La lotta tra le forze di centrosinistra a Pistoia si fa più forte. Mentre il dibattito tra i partiti si accende e cercano un nome condiviso, Rifondazione Comunista torna a parlare di temi caldi come il salario minimo e la battaglia contro la quotazione in borsa della Multiutility. La discussione sulla campagna elettorale entra nel vivo, con i rappresentanti della sinistra che rilanciano le loro posizioni storiche.

PISTOIA Mentre il dibattito si fa serrato all’interno della coalizione di centrosinistra per fare, una volta per tutte, sintesi intorno ad un nome condiviso, la segreteria provinciale di Rifondazione Comunista, uno dei dieci componenti del "campo super-largo" pistoiese – e comunque l’entità più a sinistra dello stesso – ritorna sui temi da trattare nella campagna elettorale riportando a galla vecchi cavalli di battaglia, dal salario minimo a 10 euro alla raccolta firme contro la quotazione in borsa della Multiutility fino alle battaglie contro la guerra. "Le nostre priorità – scrivono i componenti della segreteria provinciale di Rc – restano le stesse di sempre: superamento della Multiutility, politica abitativa che pur non volendo occupare ulteriore suolo dia una risposta certa e accettabile al bisogno sociale di casa per tutti, sostegno all’integrazione, inserimento della clausola del salario minimo, reinternalizzazione dei servizi sociali essenziali, spazi pubblici godibili, sviluppare la creatività giovanile dal basso, non svendere le società partecipate del Comune, corridoi verdi per combattere il cambiamento climatico ed una viabilità efficiente con servizi adeguati per pianura, collina e montagna". 🔗 Leggi su Lanazione.it

