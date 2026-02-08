Le multe diventano più salate se non si pagano in modalità digitale. Chi si affida ancora ai metodi tradizionali si trova a dover affrontare costi doppi e una burocrazia complicata. La tecnologia, che dovrebbe semplificare, spesso complica di più le cose per chi non è pratico con gli strumenti digitali.

La beffa della multa e il paradosso del digitale. Non sempre la tecnologia rende le cose più semplici, soprattutto per chi con essa ha poco o nulla a che fare. Lo sa bene il riminese Gianluca Ricci che due giorni fa si è ritrovato a dover pagare una multa emessa a Cesenatico e intestata alla madre di 86 anni. Quasi il doppio rispetto all’importo di partenza. La sanzione iniziale ammontava infatti a 29,40 euro, ma al momento del pagamento l’importo è lievitato fino a 54,10 euro. Non per un ritardo, ma per non aver utilizzato i metodi di pagamento digitali. "Mercoledì ho ricevuto una multa intestata a mia madre – racconta Ricci – notificata tramite Send, Servizio notifiche digitali. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Multe e burocrazia. Se non paghi in ‘digitale’ le spese raddoppiano

