Con il film Le cose non dette, al vertice del box office, il regista e sceneggiatore Gabriele Muccino, con l’attrice Beatrice Savignani, oggi incontrerà il pubblico al Cinepalace Giometti di Riccione, dove al termine della proiezione del suo ultimo capolavoro, in programma alle 17,30, incontrerà il pubblico. Coinvolgente e intensa, capace di suscitare emozioni, la pellicola è tratta da Siracusa della sceneggiatrice e drammaturga Delia Ephron. In attesa dell’evento, il celebre regista, che per Sky si appresta a girare una serie dedicata alla dinastia Gucci, ricorda le sue passeggiate sul lungomare di Riccione, città che lo ha visto più volte presente, anche a Ciné e alla rassegna Cinema in Giardino. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

© Ilrestodelcarlino.it - Muccino e ’Le cose non dette’ : "Tutti abbiamo paura della verità"

