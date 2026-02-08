Motivazione del rosso a Matic | l' arbitro Chiffi dirige con autorità la sfida Inter-Sassuolo

L’arbitro Chiffi ha mostrato il cartellino rosso a Matic durante la partita tra Inter e Sassuolo al Mapei Stadium. La decisione ha sorpreso molti, perché l’intervento del giocatore nerazzurro è sembrato meno grave di quanto poi deciso in campo. Chiffi ha mantenuto il suo controllo e ha deciso di espellere Matic, influenzando il corso del match. La partita si è infiammata subito dopo, con l’Inter costretta a giocare in inferiorità numerica.

Nel contesto della 24ª giornata della Serie A 202526, Sassuolo-Inter al Mapei Stadium è stato contraddistinto da una moviola impegnata, chiamata a valutare una serie di momenti decisivi che hanno inciso sull'esito della sfida. La sfida è stata diretta dall'arbitro Daniele Chiffi, con gli interventi del VAR pronti a verificare azioni intricate e potenziali irregolarità in una gara ricca di reti e intensità. Al 11' minuto Yann Bisseck ha svettato di testa su un calcio d'angolo battuto con precisione dall'esterno Federico Dimarco, firmando il vantaggio dell'Inter. Restano dubbi sull'origine dell'azione sul corner: l'attenzione degli addetti ai lavori si concentra sulla posizione di partenza di Marcus Thuram, che sembrava oltrepassare la linea difensiva prima della battuta, alimentando discussioni sulla legittimità della manovra che ha generato la rete.

