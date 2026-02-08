Mosca arrestato il sospetto attentatore del generale Aleskeyev

A Mosca è stato arrestato un uomo sospettato di aver tentato di attentare al generale Alekseyev, vicecapo dei servizi segreti militari russi. La polizia ha fermato Lyubomir Korba, cittadino russo di origini ucraine, che ora è sotto interrogatorio. La vicenda ha suscitato grande tensione tra le autorità e alimenta le preoccupazioni sulla sicurezza nel paese.

Tra le confortevoli mura di casa, in una tranquilla mattina dei primi di febbraio a Mosca, il generale Vladimir Alekseyev, vicecapo dei servizi segreti militari russi (Gru), è stato raggiunto da tre colpi d’arma da fuoco che hanno colpito organi vitali. Un attentato che squarcia l’illusione di stabilità nel cuore del potere russo e che apre scenari inquietanti. Secondo fonti vicine agli inquirenti, Alekseyev sarebbe stato sottoposto ad un intervento chirurgico e si troverebbe ora in coma farmacologico, in condizioni critiche. Un attacco mirato, preciso che colpisce uno dei vertici dell’apparato militare e di intelligence di Mosca. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Mosca, arrestato il sospetto attentatore del generale Aleskeyev Approfondimenti su Mosca Attentato Russia, arrestato a Dubai sospetto attentatore generale Alekseev La polizia di Dubai ha arrestato un sospetto collegato all’attentato che ha ferito il generale Vladimir Alekseev. Russia, arrestato sospetto attentatore generale Alekseyev. Tre feriti in un attacco a Kherson Il Servizio di Sicurezza Federale russo ha arrestato l’uomo armato che ha tentato di uccidere il Tenente Generale Vladimir Alekseyev, alto funzionario del ministero della Difesa. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Mosca Attentato Argomenti discussi: Germania, bambino uccide bambino: arrestato sospetto omicida di Dormagen; Norvegia, arrestato il figlio della futura regina Mette-Marit: chi è Marius Borg Høiby già sotto processo per stupro; Charlie Kirk, arrestato il killer Tyler Robinson: al padre ha detto che avrebbe preferito suicidarsi piuttosto che consegnarsi. Sul...; Il generale russo Vladimir Alekseyev ha sparato più volte contro un condominio di Mosca. Russia, arrestato a Dubai sospetto attentatore generale AlekseevIdentificato e fermato il presunto attentatore del generale Vladimir ?Alekseev, ferito in un agguato venerdì 6 febbraio. Ad annunciarlo i servizi di sicurezza russi Fsb, principale agenzia di ... adnkronos.com Arresto a Dubai del sospettato dell'attentato al generale Alexeyev: tutti i dettagliUn uomo è stato arrestato a Dubai con l'accusa di aver attentato alla vita del generale Alexeyev a Mosca, sparandogli. notizie.it Arrestato a Dubai e ora estradato aveva due complici. Uno è detenuto a Mosca, mentre un'altra è scappata in Ucraina facebook Reuters/ L'attentatore del generale russo arrestato a Dubai e subito consegnato a Mosca x.com

