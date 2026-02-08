morto il 30enne cinese colpito dalla polizia a milano aveva rubato una pistola a un vigilante

La polizia di Milano ha confermato la morte di un uomo cinese di 30 anni, rimasto ferito durante un intervento di polizia. L'uomo era stato colpito dagli agenti dopo aver aggredito una guardia giurata e aver rubato una pistola. Dopo una settimana di ricovero in ospedale, il 30enne non ce l’ha fatta. La vicenda ha scatenato molte domande sulla gestione della situazione da parte delle forze dell’ordine.

È morto il 30enne cinese a cui i poliziotti avevano sparato circa una settimana fa a Rogoredo (Milano). L'uomo aveva rubato una pistola a una guardia giurata e aveva minacciato gli agenti. Nel corso di una sparatoria era stato ferito gravemente e portato all'ospedale Niguarda. La morte del 30enne cinese Il 30enne cinese era ricoverato all'ospedale Niguarda di Milano dal 1° febbraio. Nella tarda serata del 7 febbraio, l'uomo è morto. Era stato colpito con uno sparo dalla polizia. Il luogo in cui è avvenuta la sparatoria tra il 30enne cinese e la polizia Liu Wenham aveva rubato una pistola a un vigilante e, fuggendo, aveva aperto il fuoco contro una pattuglia.

È morto dopo una settimana di ricovero all’ospedale Niguarda Liu Wenham, il cittadino cinese di 30 anni che era rimasto gravemente ferito durante uno scontro con la polizia in piazza Mistral, a Milano.

