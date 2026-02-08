Morti sospette nel reparto di Cardiochirurgia dell’ospedale Papardo di Messina

Le morti sospette nel reparto di Cardiochirurgia dell’ospedale Papardo di Messina sono state al centro dell’attenzione negli ultimi giorni. La Procura ha ordinato una perizia che ha chiarito che il personale sanitario non ha responsabilità. La questione ora si sposta su altri fronti, mentre l’ospedale cerca di fare chiarezza su un caso che aveva sollevato più di qualche preoccupazione.

L’indagine sulle morti sospette nel reparto di Cardiochirurgia dell’ospedale Papardo di Messina ha subito una svolta significativa: una perizia condotta su richiesta della Procura locale ha escluso responsabilità da parte del personale sanitario. Il documento, depositato dai consulenti tecnici, accerta la correttezza delle procedure di sanificazione e l’adeguatezza dell’approccio diagnostico e terapeutico adottato nei confronti dei pazienti deceduti. La notizia, giunta in un momento di forte preoccupazione per i familiari e l’opinione pubblica, apre una nuova fase nell’inchiesta, pur rimanendo aperta la possibilità di ulteriori accertamenti.🔗 Leggi su Ameve.eu Approfondimenti su Papardo Messina «Il reparto di Cardiochirurgia e Cardiologia pediatrica all'Ospedale regionale di Torrette di Ancona rischia di chiudere definitivamente» Il reparto di Cardiochirurgia e Cardiologia pediatrica dell’Ospedale di Torrette di Ancona potrebbe chiudere, a seguito della partenza del dottor Sergio Filippelli per il Gemelli di Roma. Arriva la favola di Natale nel reparto di Pediatria dell’Ospedale Santa Maria delle Croci La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Papardo Messina Argomenti discussi: Caso Bombaci: l’infezione in ospedale che ha stroncato il 66enne, per i consulenti i medici non hanno responsabilità; Messina, nessuna responsabilità sanitaria per i morti nella Cardiochirurgia del Papardo; Morti sospette al Papardo, l’inchiesta è a una svolta; Morti sospette al Papardo, la perizia esclude responsabilità ai medici. Morti sospette nel reparto di Cardiochirurgia dell’ospedale Papardo di Messina, la perizia: Nessuna responsabilità sanitariaNessuna responsabilità sanitaria emerge dalla perizia disposta dalla Procura di Messina sulle morti sospette registrate nel reparto di Cardiochirurgia dell’ospedale Papardo. Nel documento depositato d ... ilfattonisseno.it Morti sospette al Papardo, la perizia esclude responsabilità ai mediciA quasi un anno e mezzo dal sequestro delle sale operatorie di Cardiochirurgia dell’ospedale Papardo di Messina, disposto dalla Procura e dai Carabinieri ... canalesicilia.it Fine indagini con colpo di scena per l’inchiesta relativa alle morti sospette nel reparto di Lungodegenza Posta-Acuzie Riabilitativa Geriatrica dell’ospedale Mazzolani Vandini di Argenta. Si aggiunge anche il reato di truffa facebook

