Morte di Epstein spunta un misterioso video E secondo una guardia del carcere il finanziere è vivo

La morte di Jeffrey Epstein continua a fare discutere. Di recente, è spuntato un video misterioso e una guardia del carcere sostiene che il finanziere sia ancora vivo. Mentre i nuovi dettagli emergono dai cosiddetti Epstein Files, il caso resta avvolto nel mistero e molti si chiedono cosa ci sia dietro quella che sembra una verità nascosta.

Mentre continuano a emergere nuovi dettagli dalla pubblicazione degli Epstein Files, rimane il "giallo" dietro la controversa morte del finanziere-pedofilo risalente a quasi sei anni fa. Arrestato all'aeroporto Teterboro nel New Jersey il 6 luglio 2019 per abusi sessuali e traffico internazionale di minorenni, il magnate è morto in carcere presso il Metropolitan Correctional Center di New York il 10 agosto 2019 per un apparente suicidio. Apparente perché, sin da subito, sono emerse numerose criticità. Come tutte le prigioni federali, scriveva al tempo il New York Times, il Metropolitan Correctional Center di Lower Manhattan ha un programma di prevenzione dei suicidi pensato per i detenuti che rischiano di togliersi la vita.

