Morta una donna dopo il parto all’ospedale di Lagonegro

La nascita di una neonata si è conclusa con il decesso della madre all’ospedale di Lagonegro, in provincia di Potenza. La donna, appena partorita, non ce l’ha fatta e il reparto di maternità si trova ora nel caos, tra dolore e domande senza risposta. Le autorità stanno indagando, ma intanto la comunità piange un’altra perdita improvvisa legata a un parto.

La gioia di una nascita si è trasformata in un lutto incommensurabile all’ospedale di Lagonegro, in provincia di Potenza. Una donna di 36 anni, residente nella zona, è deceduta nelle ore successive al parto del suo terzo figlio, avvenuto questa mattina presso il nosocomio. La notizia ha gettato nello sconforto la comunità locale e ha immediatamente sollevato interrogativi sulle cause del decesso, spingendo l’Azienda ospedaliera regionale San Carlo ad avviare un’indagine interna e a collaborare pienamente con le autorità competenti. La salma della giovane madre è stata sottoposta a sequestro, un provvedimento che sottolinea la necessità di accertare con precisione la dinamica degli eventi e di escludere qualsiasi negligenza o complicazione evitabile.🔗 Leggi su Ameve.eu

La notizia ha sconvolto Lagonegro, dove una donna di 36 anni è morta poco dopo aver dato alla luce sua figlia.

Una donna di 30 anni, Francesca Nepita, è morta questa mattina all’ospedale di Lagonegro, pochi giorni dopo aver dato alla luce un bambino.

Muore a 36 anni dopo il parto in ospedale di Lagonegro: l'emorragia fatale e i tentativi di soccorso

